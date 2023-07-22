(CNN)-- في حين أن قصص المهاجرين الذين يعبرون الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، تتصدر معظم عناوين الأخبار، فقد سافر مئات الأشخاص الذين يحملون وثائق غير صحيحة إلى المطارات الأمريكية، في السنوات الأربع الماضية.

فمن يناير/ كانون الثاني 2019، إلى ديسمبر/ كانون الأول 2022، فرضت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية غرامة قدرها 6.7 مليون دولار على شركات طيران، لنقل الركاب إلى الولايات المتحدة بجوازات سفر أجنبية منتهية الصلاحية وتأشيرات غير صالحة، أو وثائق تالفة غير قابلة للقراءة، وفقا لبيانات مكتب الجمارك وحماية الحدود، التي حصلت عليها CNN، من خلال طلب معلومات عامة.

وقال متحدث باسم مكتب الجمارك وحماية الحدود لشبكة CNN عبر البريد الإلكتروني: "ضمان حيازة جميع الركاب الذين يسعون للسفر إلى الولايات المتحدة لوثائق السفر المناسبة، سيسهل السفر القانوني ويؤدي إلى غرامات أقل تتكبدها شركات الطيران، وبالتالي تعزيز علاقة أقوى بين مكتب الجمارك وحماية الحدود وشركات الطيران".

وفرضت غرامات على العشرات من شركات الطيران المحلية والدولية، فيما تُظهر البيانات أنه تُوجد حوالي 1000 قضية مغلقة، تتعلق بنقل أشخاص يفتقرون إلى الوثائق المناسبة إلى الولايات المتحدة.

وتظهر البيانات أن أكبر ثلاث شركات طيران تجارية تعرضت لأعلى غرامات هي "أمريكان إيرلاينز"، و"دلتا إيرلاينز"، و"سبيريت إيرلاينز"، وبلغت غرامات تلك الشركات حوالي 1.1 مليون دولار و345 ألف دولار، و321 ألف دولار، على التوالي.

وبين عامي 2019 و2022، نقلت شركة دلتا 572 مليون عميل في جميع أنحاء العالم وأسفرت "عدة" حالات عن غرامات بسبب "أخطاء في الوثائق الحكومية"، بحسب المتحدث باسم "دلتا إيرلاينز" دريك إكس كاستانيدا.

وقال كاستانيدا: "كما هو الحال دائما، تعمل (دلتا) مع مكتب الجمارك وحماية الحدود لحل هذه القضايا، والتي تم سحب العديد منها من قبل مكتب الجمارك وحماية الحدود، وأولويتنا القصوى هي سلامة وأمن موظفينا وعملائنا - وما زلنا على اتصال دائم مع جميع الوكالات الحكومية ذات الصلة هنا في الولايات المتحدة، وفي البلدان التي نخدمها من أجل المصلحة المشتركة للسلامة والأمن".

وامتنعت شركة "أمريكان إيرلاينز" عن التعليق. ولم ترد شركة "سبيريت إيرلاينز" على طلب CNN للتعليق.

وتم فرض ما يقرب من نصف الغرامات، حوالي 3.2 مليون دولار، من قبل مكتب ميامي الميداني التابع لمكتب الجمارك وحماية الحدود، مما يجعلها المنطقة الأكثر ازدحاما لهذا النوع من النشاط، وفقا للبيانات.

وتعتبر المطارات الأمريكية التي تستقبل مسافرين دوليين موانئ دخول إلى الولايات المتحدة، حيث يقوم ضباط وأفراد مكتب الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، بإنفاذ قوانين الهجرة، بحسب مكتب الجمارك وحماية الحدود.

وقال متحدث باسم مكتب الجمارك وحماية الحدود: "إذا وُجد شخص بدون الوثائق المناسبة، فيمكن رفض دخوله إلى الولايات المتحدة".

وبموجب قانون الهجرة والجنسية، يمكن لوكالة الجمارك وحماية الحدود (CBP)، فرض غرامة على شركات الطيران بقيمة 6696 دولارا عن كل راكب، لإحضار غير المواطنين بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة دون وثائق صالحة، وفقا لوكالة الجمارك.

وقد تختار شركات الطيران المشاركة في تخفيض الغرامات، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الجمارك وحماية الحدود، تحدد مسؤوليات شركات الطيران في منع نقل الأشخاص الذين ليس لديهم وثائق مناسبة إلى الولايات المتحدة، بحسب نسخة من مذكرة التفاهم التي حصلت عليها CNN، من خلال طلب إعلامي.

وفي الوقت الحالي، وقعت 40 شركة طيران وناقلة رحلات بحرية على مذكرة التفاهم - والتي توفر تخفيضا بنسبة تصل 50% من العقوبات التي تتكبدها شركات الطيران لإحضار شخص غير مسجل إلى الولايات المتحدة، وفقا لمكتب الجمارك وحماية الحدود.

وتقول شركة الخطوط الجوية الأمريكية، وهي مجموعة تجارية تمثل شركات الطيران الأمريكية الكبرى، إنه خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2022، قامت الخطوط الجوية الأمريكية بنقل 163.5 مليون مسافر إلى الولايات المتحدة، من خلال العمل بشكل وثيق، مع مكتب الجمارك وحماية الحدود.