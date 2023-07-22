وزير خارجية أمريكا يحذر قائد فاغنر من "سياسة النوافذ المفتوحة" لروسيا

(CNN) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن مؤسس شركة فاغنر الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين يجب أن يقلق بشأن سلامته، مشيرا إلى تاريخ "الوفيات الغامضة" لأعداء الكرملين.

وأضاف بلينكن، في منتدى آسبن الأمني المنعقد بولاية كولورادو الأمريكية: "لو كنت مكان بريغوجين، كنت سأظل قلقا للغاية، فحلف شمال الأطلسي (الناتو) يتبع سياسة الباب المفتوح، و روسيا لديها سياسة النوافذ المفتوحة، إنه يحتاج إلى التركيز الشديد على ذلك".

وتابع أنه "من الصعب معرفة مدى ضعف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب التمرد القصير لبريجوجين الشهر الماضي"، لكنه أكد أن هناك "تصدعات" في سلطة بوتين.

وفيما يتعلق بالهجوم المضاد الأوكراني، قال بلينكن إنه "لا يزال الوقت مبكرًا نسبيا بشأنه ويعتقد أن لدى القوات الأوكرانية ما تحتاجه لتكون ناجحة للغاية".