اليونان تخلي آلاف السياح من جزيرة رودس بسبب الحرائق البرية

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 22 يوليو 2023 دخانًا يتصاعد من مجمع فندقي بسبب الحرائق البرية بجزيرة رودس اليونانية.

(CNN)-- أجبرت حرائق برية كبيرة اجتاحت جزيرة رودس اليونانية، السلطات في البلاد على إخلاء آلاف السائحين من فنادقهم، حيث نقل ما يقدر بنحو 10 آلاف سائح بأمان إلى الجزء الشمالي من الجزيرة، السبت، وفقًا لاتحاد فنادق رودس.

وقال الاتحاد للتلفزيون اليوناني إن السياح من 12 فندقًا تم نقلهم بالحافلات سيرًا على الأقدام وبحرا.

وأظهرت صور بثها التلفزيون اليوناني حرائق ودخانًا بالقرب من ممتلكات وشواطئ في الجزيرة، وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعات كبيرة من السائحين وهم يجلون الفنادق سيرًا على الأقدام.

واشتعلت النيران في وسط وجنوب جزيرة رودس منذ يوم الثلاثاء، وهي الأكبر من بين عدد من الحرائق التي شبّت في اليونان بسبب موجة الحر والتي يقول الخبراء إن من المحتمل أن تصبح الأطول في تاريخ البلاد على الإطلاق.