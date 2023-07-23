لوكاشينكو لبوتين: مقاتلو فاغنر يضغطون علينا للذهاب إلى بولندا

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(CNN)-- قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إن مقاتلي فاغنر الموجودين في بلاده بدأوا "يضغطون عليه" لأنهم يريدون "الذهاب إلى الغرب" في "نزهة".

وأضاف لوكاشينكو لبوتين خلال اجتماع معه في سانت بطرسبرغ: "ربما لم يكن علي أن أقول ذلك، لكني سأفعل. بدأ مسلحو فاغنر في الضغط علينا: يقولون لنا: (نريد الذهاب إلى الغرب. دعونا نذهب)".

وأردف لوكاشينكو متحدثا عن فاغنر: "لماذا أنتم بحاجة للذهاب إلى الغرب؟ فردوا: (حسنا، نذهب في نزهة إلى وارسو، إلى رزيسزو". موضحا: "سأبقيهم في وسط بيلاروسيا، كما تم الاتفاق عليه".

وأردف لوكاشينكو: "مزاجهم سيئ"، إنهم يعرفون ما يحدث حول دولة الاتحاد، حسنا، هذا "فارق بسيط".

ويلتقي لوكاشينكو وبوتين في قصر قسنطينة أحد أماكن إقامة بوتين الرسمية، في ضواحي سانت بطرسبرغ، وهذا هو أول لقاء بينهما منذ تمرد فاغنر.