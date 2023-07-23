صور أقمار صناعية تكشف ما يحصل داخل موقع عسكري وسط بيلاروسيا

(CNN)—شهد موقع "تسيل" العسكري في وسط بيلاروسيا مؤخرًا تزايدا في عدد المركبات والمعدات، وفقًا لصور الأقمار الصناعية من شركة التكنولوجيا أومبرا "Umbra".
وأظهرت الصور السابقة من Maxar Technologies في 16 يوليو/ تموز حوالي 10 شاحنات شحن وخمس حافلات فقط داخل نفس منطقة التخزين في الموقع.
وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية يوم الخميس إن قواتها ستجري تدريبات عسكرية مشتركة مع مقاتلي فاغنر بالقرب من حدودها مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.
وفي بداية يوليو، دعا الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قوات فاغنر إلى بيلاروسيا للمساعدة في تدريب جيش بلاده بعد فترة وجيزة من التمرد المسلح الفاشل من قبل قوات فاغنر ضد موسكو، والتي يُنسب إلى لوكاشينكو المساعدة في نزع فتيلها.