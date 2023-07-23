صور أقمار صناعية تكشف ما يحصل داخل موقع عسكري وسط بيلاروسيا

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صور أقمار صناعية تكشف ما يحصل داخل موقع عسكري وسط بيلاروسيا
نظرة عامة على موقع تسيل، بيلاروسيا، في 16 يوليو. Credit: Maxar Technologies

(CNN)—شهد موقع "تسيل" العسكري في وسط بيلاروسيا مؤخرًا تزايدا في عدد المركبات والمعدات، وفقًا لصور الأقمار الصناعية من شركة التكنولوجيا أومبرا "Umbra".

صور أقمار صناعية تكشف ما يحصل داخل موقع عسكري وسط بيلاروسيا
نظرة عامة على موقع تسيل، بيلاروسيا، في 21 يوليو Credit: Maxar Technologies

وأظهرت الصور السابقة من Maxar Technologies في 16 يوليو/ تموز حوالي 10 شاحنات شحن وخمس حافلات فقط داخل نفس منطقة التخزين في الموقع.

صور أقمار صناعية تكشف ما يحصل داخل موقع عسكري وسط بيلاروسيا
خيام منصوبة في تسيل، بيلاروسيا، في 21 يوليو / تموز Credit: Maxar Technologies

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية يوم الخميس إن قواتها ستجري تدريبات عسكرية مشتركة مع مقاتلي فاغنر بالقرب من حدودها مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.

صور أقمار صناعية تكشف ما يحصل داخل موقع عسكري وسط بيلاروسيا
عشرات المركبات والمعدات في مرائب تخزين السيارات، تسيل، بيلاروسيا، في 21 يوليو Credit: Maxar Technologie

وفي بداية يوليو، دعا الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قوات فاغنر إلى بيلاروسيا للمساعدة في تدريب جيش بلاده بعد فترة وجيزة من التمرد المسلح الفاشل من قبل قوات فاغنر ضد موسكو، والتي يُنسب إلى لوكاشينكو المساعدة في نزع فتيلها.

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