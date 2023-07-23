(CNN)-- قالت السلطات الأوكرانية إن قواتها قصفت مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم، مما أجبر السلطات المحلية على تنفيذ عمليات إخلاء بالمنطقة وإلغاء خدمات القطارات.

وقال المسؤول الذي عينته روسيا لإدارة شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، إن طائرة بدون طيار قصفت منشأة لتخزين الذخيرة، مما دفعه إلى إصدار أوامر بإجلاء الجميع في دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات، وإلغاء العديد من خدمات القطارات، لافتا إلى أنه لم ترد أرقام أولية عن سقوط ضحايا.

وتظهر مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي – وحددت شبكة CNN موقعها الجغرافي - دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد على مقربة من محطة سكة حديد في بلدة Oktyabrskoye في وسط شبه جزيرة القرم، وفي أحد مقاطع الفيديو يمكن سماع ما لا يقل عن 3 انفجارات مدوية.

ويمثل هذا أحدث هجوم في سلسلة من الضربات الأخيرة على الإمدادات الروسية والبنية التحتية الحيوية في شبه الجزيرة المحتلة، والتي تريد أوكرانيا في نهاية المطاف استعادة السيطرة عليها.

كان هناك أيضًا تصعيد أوسع في منطقة البحر الأسود، حيث انسحبت روسيا من صفقة حبوب مهمة وتقصف مدينة أوديسا الجنوبية منذ عدة ليال.