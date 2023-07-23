أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- كرّر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دعوته للحصول على مزيد من أنظمة الدفاع الجوي عقب هجوم روسي على مدينة أوديسا الساحلية خلال الليل، قائلا يوم الأحد إن "درع سماي كامل" هو "السبيل الوحيد لصد الإرهاب الصاروخي الروسي".

وقال في منشور على تلغرام: "لقد أظهرنا بالفعل أنه يمكننا إسقاط حتى الصواريخ الروسية التي تفاخر بها الإرهابيون. بفضل مساعدة شركائنا وأنظمة الدفاع الجوي المقدمة لأوكرانيا، أنقذ المدافعون عن السماء آلاف الأرواح".

وأضاف زيلينسكي: "لكننا نحتاج إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأراضينا بأكملها، لجميع مدننا ومجتمعاتنا. يجب ألا يعتاد العالم على الإرهاب الروسي - يجب هزيمة الإرهاب. وهذا ممكن".

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأحد، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت 9 من 19 صاروخًا من مختلف الأنواع أطلقتها روسيا على أوديسا خلال الليل.

وقُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 19 آخرون على الأقل في الضربات، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين.