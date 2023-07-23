زيلينسكي يناقش ممر الحبوب في البحر الأسود مع أمين عام الناتو

(CNN)-- أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مكالمة هاتفية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، السبت، لمناقشة الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة الناتو في فيلنيوس، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى الوضع الحالي لممر الحبوب في البحر الأسود.

وقال زيلينسكي في تغريدة عبر تويتر: "ناقشنا تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة فيلنيوس، والمزيد من الإجراءات المتعلقة بدمج أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".

وأضاف زيلينسكي: "شاركنا التقييمات للوضع الحالي في البحر الأسود، والمخاطر التي يشكلها على الأمن الغذائي العالمي".

وأردف الرئيس الأوكراني، قائلا: "لقد حددنا أيضًا مع السيد ستولتنبرغ الأولوية والخطوات المستقبلية اللازمة لرفع الحظر والتشغيل المستدام لممر حبوب البحر الأسود".

كانت روسيا أعلنت، الإثنين الماضي، أنها لن تجدد التزامها باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، التي تم إبرامها في يوليو/ تموز 2022.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف: "لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ جزء اتفاقيات البحر الأسود المتعلقة بروسيا حتى الآن". وتابع: "لذلك، تم إنهاء الاتفاقية وحالما تتحقق الالتزامات المتعلقة بالجانب الروسي، الجانب الروسي سيعود إلى تنفيذ هذه الاتفاقية على الفور".