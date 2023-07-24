(CNN)-- سُمعت صافرات الإنذار نتيجة تدريبات على الغارات الجوية في شمال تايوان، الاثنين، حيث بدأت الجزيرة أحدث تدريبات عسكرية سنوية، لتعزيز الاستعداد لمواجهة أي هجوم محتمل من الصين.

وفي العاصمة تايبيه، توقفت حركة المرور على الطرقات، وطُلب من المدنيين اتباع إجراءات الإخلاء لمدة 30 دقيقة، من الساعة (1:30 مساءً بالتوقيت المحلي)، عندما انطلقت صافرات إنذار التدريبات الجوية في جميع أنحاء المدينة.

ولأول مرة على الإطلاق، طُلب من أي شخص في منطقة نيهو شمال شرق تايبيه عندما انطلقت صافرات الإنذار، وكذلك بمناطق محددة في ست بلديات أخرى، دخول ملاجئ الغارات الجوية كجزء من التدريبات.

وفي التدريبات السابقة، كان يُطلب من السكان البقاء في منازلهم فقط.

كما طُلب من المواطنين إطفاء الأنوار، بينما تم تنفيذ تدابير مراقبة حركة المرور في جميع أنحاء المدينة، بحسب بيان لحكومة مدينة تايبيه.

وذكر البيان أن "الغرض من تدريبات الغارات الجوية هو ترسيخ المبادئ الأساسية العامة، حول كيفية طلب الحماية أثناء الغارات الجوية لتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات".

وستجرى تدريبات مماثلة في مناطق أخرى عبر تايوان هذا الأسبوع.

كما بدأ الجيش التايواني، الاثنين، تدريبات هان كوانغ العسكرية لمدة خمسة أيام، وهي أكبر التدريبات السنوية بالذخيرة الحية في تايوان، لمحاكاة الدفاعات ضد ضربة محتملة من الصين.

وقالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، إن تدريبات هذا العام ستركز على الحفاظ على القوة في حالة الهجوم الصيني، وعمليات الاعتراض والحصار المضاد والدفاع عن البنية التحتية الحيوية، من بين أمور أخرى.