(CNN)-- قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاثنين: "نحن في حالة حرب"، حيث تواجه البلاد حرائق على عدة جبهات، وحثّ الشعب على التزام اليقظة خلال الأسابيع والأيام المقبلة، حتى تنحسر موجة الحر.

وأضاف ميتسوتاكيس، الاثنين، متحدثا أمام نواب في البرلمان: "نحن في حالة حرب... سنحاول إعادة بناء ما فقدناه، وسنعوض الذين تضرروا بسبب الحرائق".

وأوضح أن البلاد أمامها "ثلاثة أيام صعبة" قبل أن تنخفض موجة الحر. وحث ميتسوتاكيس الجمهور على التزام اليقظة في الأسابيع والأيام المقبلة.

وقال: "أزمة المناخ هنا بالفعل"، وأضاف أن منطقة البحر المتوسط قد تواجه كوارث طبيعية أكبر في السنوات المقبلة.

في الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الاثنين، أن "أولويته القصوى" هي سلامة المواطنين البريطانيين مع استمرار اندلاع الحرائق في جميع أنحاء اليونان، مما دفع السلطات إلى إجلاء العديد من السياح نتيجة لذلك في جزيرتي رودس وكورفو.

وقال سوناك للصحفيين: "أولويتي القصوى هي سلامة الرعايا البريطانيين، ولهذا السبب ترأس نائب رئيس الوزراء اجتماع كوبرا، أمس"، موضحًا أنه كان يراقب الوضع عن كثب.