مقتل قائد روسي خلال معركة بأوكرانيا.. ومسؤول يوضح الملابسات

(CNN) -- قالت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء، الاثنين ، إن القائد الروسي يفغيني فاشونين قتل في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وأضافت "تاس" أن فاشونين كان قائدا لفوج لينينغراد المكون من أفراد مجندين في سانت بطرسبرغ والمناطق الشمالية الغربية من روسيا، وتابعت الوكالة أن القائد "توفي بعد إصابة خطيرة أصيب بها أثناء أداء واجبه في العملية العسكرية الخاصة".

وقال رئيس الجمعية التشريعية في سانت بطرسبرغ ألكسندر بيلسكي إن "يفغيني فاشونين أثناء تواجده في ساحة المعركة، قرر مساعدة قوات روسية طوقتها الجنود الأوكرانيون"، وأضاف بيلسكي أنه خلال القتال مع الأوكرانيين "أصيب بجروح خطيرة، وعلى الرغم من إجراءات المساعدة، مات"، وذكر أن فاشونين "مُنح لقب بطل روسيا"، وفقا لما نقلته "تاس".