أنباء عن احتجاز الرئيس في قصره.. الإيكواس: محاولة انقلاب في النيجر

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في بيان الأربعاء إن النيجر تشهد "محاولة انقلاب".

وجاء في بيان للمجموعة: "الإيكواس تدين بأشد العبارات محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة وتدعو مدبري الانقلاب إلى إطلاق سراح رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا على الفور ودون أي شرط".

وشهد صحفي على الأرض تحدث لشبكة CNN في العاصمة نيامي، إغلاق المجمع الرئاسي في النيجر، الأربعاء.

وجاء في بيان عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للرئاسة، والتي لا تستطيع CNN التحقق منها، إن الرئيس محمد بازوم "في حالة جيدة".

وذكرت تغريدة الرئاسة أن "رئيس الجمهورية وعائلته بخير، الجيش والحرس الوطني مستعدون لمهاجمة عناصر الحرس الرئاسي المتورطين في فورة الغضب هذه إذا لم يعودوا إلى رشدهم".

وقالت الإيكواس في بيانها: "ستحمّل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمجتمع الدولي جميع المتورطين في المؤامرة المسؤولية عن أمن وسلامة الرئيس وعائلته وأعضاء الحكومة وعامة الناس".

وذكرت وكالة رويترز ووكالة فرانس برس الأربعاء أن أفرادا في الحرس الرئاسي يحتجزون بازوم داخل القصر الرئاسي في العاصمة، والذي تم إغلاقه بواسطة مركبات عسكرية منذ صباح الأربعاء، وقد نقلت رويترز عن مصادر أمنية ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من بازوم.

وقالت السفارة الأمريكية في النيجر إنها تلقت تقارير عن عدم استقرار سياسي داخل العاصمة نيامي.

وجاء في بيان السفارة: "في هذا الوقت المدينة هادئة ننصح الجميع بالحد من التحركات غير الضرورية وتجنب السفر على طول شارع الجمهورية حتى إشعار آخر".

تُظهر لقطات الوكالة من العاصمة نيامي بقية المدينة وهي تبدو وكأنها هادئة.

كما أصدر الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بيانًا يدين فيه "التطورات غير السارة" في النيجر.

وقال تينوبو إنهم "يراقبون الوضع والتطورات عن كثب".

وانتخب بازوم رئيسا في عام 2021، وتُعتبر محاولات السيطرة على السلطة في الدولة غير الساحلية الواقعة في غرب إفريقيا شائعة، وقد شهدت النيجر أربعة انقلابات منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960.