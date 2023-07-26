(CNN)-- يبدو أن إشارة CNN في الصين خضعت للرقابة منتصف بث تقرير للزميل ويل ريبلي بشأن الإطاحة واستبدال وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ بعد غيابه لمدة شهر عن الرأي العام.

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة، التي وافقت عليها أعلى هيئة لصنع القرار في البرلمان الصيني، في الوقت الذي يدور فيه الغموض حول مصير تشين، الذي شوهد آخر مرة علنًا في 25 يونيو الماضي.

وفي آخر ظهور علني له، شوهد تشين مبتسمًا يسير جنبًا إلى جنب مع نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، الذي سافر إلى بكين للقاء المسؤولين الصينيين بعد تمرد فاشل من قبل مجموعة مرتزقة فاغنر في روسيا.

لم يتم تفسير اختفاء تشين من جدول الشؤون الخارجية للصين بشكل كامل من قبل الوزارة، مما أثار تكهنات مكثفة في بلد معروف بغموضه السياسي.