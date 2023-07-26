(CNN) -- اتهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الأربعاء، الحكومات الغربية بـ"محاولة تخريب" القمة الروسية الإفريقية المقامة في سان بطرسبرغ.

وردا على سؤال حول سبب حضور 17 رئيس دولة فقط القمة، أي حوالي نصف العدد الذي حضر في عام 2019، قال بيسكوف، للصحفيين: "يسعدنا الترحيب برؤساء الدول الذين وصلوا، يسعدنا أن نرحب بجميع الممثلين الآخرين الذين يأتون من الغالبية العظمى من الدول في إفريقيا".

وأضاف: "فيما يتعلق بإنخفاض عدد رؤساء الدول، نعم، هذا يرجع إلى حد كبير إلى خطط عمل رؤساء الدول"، لكنه زعم: "هناك تدخل فاضح من قبل الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى من خلال بعثاتها الدبلوماسية في الدول الإفريقية ومحاولات للضغط على قيادة هذه الدول من أجل منع مشاركتها في القمة".

وتابع: "هذه حقيقة واقعة، وهذا أمر مشين للغاية، وهذا لن يتعارض بأي حال من الأحوال مع نجاح القمة".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن محاولات الغرب "لإثارة الخلاف في علاقاتنا قد باءت بالفشل"، وأضافت زاخاروفا، في تصريحات نشرتها الوزارة على الإنترنت يوم الأربعاء، أن القمة التي ستعقد يومي الخميس والجمعة "ستخصص لتطوير العلاقات مع القارة الإفريقية".

وأعلن الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المقرر أن يعقد اجتماعات ثنائية مع جميع رؤساء الدول الإفريقية المشاركين في القمة.