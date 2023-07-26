أمريكا تعلق على "التغيير المفاجئ" لوزير خارجية الصين

(CNN) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن "الصين تمتلك القرار السيادي لتحديد وزير خارجيتها"، وشدد على أن بلاده "ستستمر في التواصل" مع بكين.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في تونغا، أنه تعرف على تشين غانغ، وزير الخارجية الذي أعلنت بكين "إعفاءه" من منصبه بشكل مفاجئ، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بعد غياب أثار التكهنات، عندما كان سفيرا للولايات المتحدة و"أجرى محادثات بناءة معه بصفته وزيرا للخارجية"، وتابع:"أتمنى له التوفيق".

وعن عودة وانغ يي إلى منصبه كوزير للخارجية، قال بلينكن: "أتوقع أن أكون قادرا على العمل معه بشكل جيد كما فعلنا في الماضي، سنواصل التواصل معه، ومع المسؤولين الصينيين الآخرين".

كانت وزارة الخارجية الامريكية قالت، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إن "الأمر متروك للصين لتقرر من هو وزير خارجيتها".

وذكر أنائب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل ن "الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع وزير الخارجية وانغ يي والمسؤولين الصينيين الآخرين"، وأضاف أن "الحفاظ على خطوط الاتصال أمر مهم للغاية، وهو وسيلة مهمة لإدارة هذه العلاقة بمسؤولية، وهو أمر يتوقعه المجتمع الدولي منا".

ولم يذكر باتيل ما إذا كان هناك أي اتصال مباشر بين الصين والولايات المتحدة بشأن تغيير وزير الخارجية الصيني.