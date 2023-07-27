أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تقول روايات أشخاص مرتبطين بشركة فاغنر العسكرية الخاصة إن الشخصية الإفريقية التي شوهدت وهي تلتقي بمؤسس المجموعة وممولها يفغيني بريغوزين في سانت بطرسبرغ، هي جزء من وفد جمهورية أفريقيا الوسطى إلى القمة الروسية الأفريقية.

ولدى فاغنر وجود في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ سنوات، حسبما نشرت CNN في وقت سابق.

وتمكنت CNN من تحديد الموقع الجغرافي لصورة بريغوجين والشخصية البارزة في فندق Trezzini Palace”" في سانت بطرسبرغ، حيث احتفظ مؤسس فاغنر بمكتب له، وفقا لوسائل إعلام روسية.

وكان الفندق أحد المواقع التي فتشتها السلطات الروسية في 6 يوليو/تموز بعد أن قاد رئيس فاغنر تمردًا فاشلًا مؤخرًا.