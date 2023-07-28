أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إن الكرملين يدرس "بعناية" اقتراح القادة الأفارقة للسلام بشأن الحرب في أوكرانيا، وأن بلاده شطبت 23 مليار دولار من الديون المستحقة على الدول الإفريقية.

وأضاف بوتين خلال القمة الروسية -الإفريقية، الجمعة: "هذه مشكلة حادة، نحن لا نتهرب من النظر فيها"، في إشارة إلى اقتراح السلام الإفريقي.

وأكد بوتين: "والآن إفريقيا مستعدة للمساعدة في حل المشاكل التي تقع، إذا جاز التعبير، خارج منطقة مصالحها الأساسية"، وأضاف: "نحن نحترم مبادراتكم وسننظر فيها بعناية".

وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، سافر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا والعديد من القادة الأفارقة الآخرين إلى أوكرانيا للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقدموا مبادرة سلام من 10 خطوات، والتي وافقت عدة دول إفريقية على المشاركة فيها.

وقال رامافوزا في ذلك الوقت: "يجب أن يكون هناك تهدئة في النزاع". وأضاف: "ونحث على أنه يجب أن يكون هناك وقف للتصعيد من كلا الجانبين، حتى يمكن للسلام أن يجد طريقة لحل المشكلة".

وفي حديثه خلال الجلسة الكاملة الأولى للقمة الروسية- الإفريقية في سانت بطرسبرغ، الجمعة، قال بوتين، إن روسيا وإفريقيا متحدتان برغبتهما في الاستقلال والسيادة.

وأضاف بوتين في انتقاد واضح للولايات المتحدة: "عصر هيمنة دولة أو أكثر يتلاشى، لكن ليس من دون مقاومة منهم".

وقال الزعيم الروسي أيضا إن روسيا وإفريقيا تعارضان استخدام قضايا المناخ وحماية حقوق الإنسان، و"أجندة النوع الاجتماعي" لأغراض سياسية.