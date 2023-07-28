(CNN)-- تعهد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال زيارة إلى كييف، بأن تتبرع بلاده بمبلغ 100 مليون دولار، للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا.

وخلال زيارته، التقى رئيس الوزراء القطري بنظيره الأوكراني، رئيس الوزراء دينيس شميهال، الذي شكر قطر على دعمها.

وقال شميهال: "نحن نقدر أنك تزور كييف في هذه الأيام، حيث تواصل روسيا شن حرب استعمارية جديدة ضد أوكرانيا. زيارتكم في مثل هذا الوقت العصيب للشعب الأوكراني، إشارة ودليل مهم على تضامن بلدكم ودعمه لأوكرانيا".

ووفقا للحكومة الأوكرانية، "ستُستخدم الأموال التي تبرعت بها قطر في جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا، وتحديدا لاستعادة الرعاية الصحية والتعليم وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية وغيرها من المشاريع الاجتماعية والإنسانية المهمة".

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف عمل مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة، حيث وجه شميهال انتقادات لروسيا لانسحابها من الاتفاقية.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني: "الانسحاب من اتفاقية الحبوب، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، من قبل روسيا، تتطلب ردا فوريا وحاسما من المجتمع الدولي".