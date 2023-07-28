زيلينسكي: الإرهاب الروسي استهدف مبنى جهاز الأمن الأوكراني

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أحد المباني التي أصيبت في هجوم صاروخي على وسط دنيبرو ليلة الجمعة هو مبنى جهاز الأمن (SBU).

وقال زيلينسكي: "في دنيبرو مساء الجمعة، تم استهداف مبنى شاهقا ومبنى جهاز الأمن الأوكراني عبر صاروخ، إنه الإرهاب الروسي مجددا".

وتابع الرئيس الأوكراني على تيليغرام :"أجريت على الفور محادثات مع جهاز الأمن الأوكراني، ووزارة الشؤون الداخلية، ووزارة الطوارئ، ورئيس الإدارة العسكرية. كل الخدمات الضرورية موجودة في الموقع".

وختم زيلينسكي بالقول: " سنبذل قصارى جهدنا لمعاقبة روسيا على الاعتداء والإرهاب ضد شعبنا. سوف يتلقى هؤلاء الأوغاد الرد".

وقال عضو البرلمان في دنيبرو، ماكسيم بوجانسكي: "أنا سعيد أنه في الوقت الحالي لا أعرف عن أي جرحى أو مصابين أو لحسن الحظ أي قتلى. من الجيد أن تستمر الأمور هكذا".