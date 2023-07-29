"سنرسله لروسيا".. البرازيل ترد على طلب أمريكا تسليم جاسوس روسي مزعوم

(CNN)-- رفضت السلطات البرازيلية طلبًا أمريكيًا لتسليم جاسوس روسي مزعوم، قائلة إنه سيتم إرساله في النهاية إلى روسيا بدلاً من ذلك.

الجاسوس الروسي المزعوم، سيرغي فلاديميروفيتش تشيركاسوف متهم بدخول الولايات المتحدة بهوية مزيفة للتجسس على الأمريكيين في الفترة التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا.

تُظهر هذه الصورة فلاديميروفيتش تشيركاسوف عند وصوله إلى البرازيل، وفقًا للشكوى التي قدمها مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا بأمريكا. Credit: US Attorney's Office of the District of Columbia

وقالت وزارة العدل والأمن العام في البرازيل، في بيان الخميس، إن المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل وافقت في 17 مارس على طلب لتسليم تشيركاسوف إلى روسيا، حيث يُتهم "بتهريب المخدرات"، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأكد البيان البرازيلي أن طلب روسيا قدم قبل طلب الولايات المتحدة تسليمه.

زعمت وزارة العدل الأمريكية أن تشيركاسوف دخل الولايات المتحدة في 2018 تحت ستار حضوره في كلية الدراسات العليا في واشنطن العاصمة.

ويُزعم أن تشيركاسوف عمل تحت الاسم المستعار فيكتور مولر فيريرا بعد إثبات الهوية المزيفة في البرازيل، وفقًا للمدعين العامين الأمريكيين الذين يتعاملون مع القضية، وعند عودته إلى البرازيل في عام 2022، اعتقلته السلطات البرازيلية بتهمة سرقة الهوية والاحتيال.