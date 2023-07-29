رسالة "دعم" من رئيس الصين إلى كيم جونغ أون .. وبكين توضح التفاصيل

(CNN) -- أعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ عن "دعمه" لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في "رسالة موقعة من شي شخصيا أُعطيت لكيم جونغ أون أثناء زيارة وفد صيني رفيع المستوى للعاصمة الكورية الشمالية، بيونغ يانغ"، وفقا لما ذكرته وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، الجمعة.

وأضافت الوكالة أن الرئيس الصيني ذكر في الرسالة أن "الحفاظ على العلاقات بين البلدين كان دائما سياسة ثابتة للحكومة الصينية".

وسافرت وفود من الصين وروسيا إلى كوريا الشمالية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ70 للحرب الكورية، والتي تعتبرها بكين وبيونغ يانغ "انتصارا" على قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة.

وقال شي، في رسالته: "قبل 70 عاما، حقق جيش المتطوعين من الشعب الصيني، جنبا إلى جنب مع الشعب والجيش الكوريين، انتصارا كبيرا في مقاومة العدوان الأمريكي ومساعدة كوريا، وشُكلت صداقة كبيرة بالدم".

وأضاف: "بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي، فإن الحفاظ على العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية وتوطيدها وتطويرها كان دائما سياسة ثابتة للحزب والحكومة الصينيين".

وبحسب "شينخوا"، عبر كيم جونغ أون عن "امتنانه للرسالة، وأبدى اهتمامه بتطوير علاقة بين كوريا الشمالية والصين".