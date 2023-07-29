زيلينسكي يتفقد القوات الأوكرانية في منطقة باخموت

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه سافر إلى منطقة باخموت بشرق أوكرانيا لزيارة القوات، السبت، الذي يصادف يوم قوات العمليات الخاصة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في تدوينة في حسابه الرسمي عبر تويتر، السبت، مصحوبًا بعدة صور: "اليوم، أنا هنا لأهنئ مقاتلينا في يومهم المهني، لتكريم قوتهم. سمعت تقرير قائد، تحدثت مع المحاربين. قوي جدًا، فعال جدًا. شكرًا لكم!"

قال زيلينسكي إنه لا يستطيع الخوض في تفاصيل حول المهمة الحالية لقوات العمليات الخاصة، لكنهم كانوا "حقًا أبطال".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها مكتب الرئيس وهو يتحدث إلى جنود في محطة وقود محلية ويشرب القهوة ويلتقط الصور معهم. أشار زيلينسكي إلى الاجتماع بأنه "حديث تقليدي عن القهوة".

وقال زيلينسكي في منشور عبر تلغرام: "منطقتنا دونيتسك. شكرًا لكل من يقاتل من أجل أوكرانيا ومن يساعد ويدعم!"