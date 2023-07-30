هجوم في موسكو والأمن الروسي يعلن اعتراض 3 طائرات مسيرة

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة بعد مهاجمة مجمع "مدينة موسكو" وهو مجمع تجاري وتسوق في غرب العاصمة الروسية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان: "دُمرت طائرة أوكرانية بدون طيار في الجو من قبل قوات الدفاع الجوي فوق أراضي منطقة أودينتسوفو في منطقة موسكو.. تم تشويش طائرتين أخريين بدون طيار باستخدام قدرات الحرب الإلكترونية، وبعد أن فقدتا السيطرة، تحطمتا على أراضي مجمع من المباني غير السكنية في مدينة موسكو".

وتمكنت CNN من التحقق من أصل الطائرات بدون طيار.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية: "كان هناك ضربة بمبنى IQ-Quarter الواقع في مدينة موسكو (مركز التسوق).. نتيجة للهجوم، كسر الزجاج في الطابقين الخامس والسادس من المبنى المكون من 50 طابقًا، لم تقع إصابات، ولم يؤد ذلك إلى نشوب حريق".

وأضافت الوكالة الروسية أنه "تم فرض منطقة حظر طيران مؤقتة لمنطقة موسكو"، نقلا عن خدمات الطوارئ في المدينة.