بوتين في يوم البحرية الروسية: سنضيف 30 سفينة جديدة للخدمة هذا العام

(CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إن البحرية الروسية ستستحوذ على 30 سفينة جديدة هذا العام، بينما كان يشرف على استعراض يوم البحرية السنوي في البلاد، بمدينة سانت بطرسبرغ الساحلية.

وأضاف بوتين في خطاب قصير أمام البحارة وقدامى المحاربين، بعد أن شاهد أسطولا من السفن الحربية الروسية على نهر نيفا: "اليوم، تنفذ روسيا بثقة المهام واسعة النطاق للسياسة البحرية الوطنية، وتعمل باستمرار على زيادة قوة أسطولها".

وأكد الرئيس الروسي: "هذا العام فقط، تعمل 30 سفينة من مختلف الفئات على تجديد أسطولها"، وأوضح بوتين أن السفن الحربية الجديدة تشمل طرادا صاروخيا يسمى ميركوري.

وتأسس يوم البحرية الروسية في عام 1939، وتم الاحتفال به في الأصل في 24 يوليو/ تموز، وجرى تغييره إلى آخر يوم أحد في شهر يوليو، عام 1980.

وفي ذلك اليوم، تُقام أكبر العروض في موانئ المدن الروسية الرئيسية، بما في ذلك سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وأحد التقاليد الرئيسية للاحتفالات، هو رفع علم سانت أندرو، رمز البحرية الروسية.