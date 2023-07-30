(CNN)-- قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، السبت، إن أكثر من 100 جندي من مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر يتجهون نحو شريط رفيع من الأرض بين بولندا وليتوانيا، وحذر من أنهم قد يتظاهرون بأنهم مهاجرون لعبور الحدود.

واضاف موراويكي أن حكومته تلقت معلومات تفيد بأن مرتزقة فاغنر ليسوا بعيدين عن "غرودنو"، وهي مدينة تقع في غرب بيلاروسيا بالقرب من الأرض التي تُعرف باسم "الفجوة" أو "ممر سوالكي".

وأوضح: "من المحتمل أن يتنكروا في هيئة حرس حدود بيلاروسيين وسيساعدون المهاجرين غير الشرعيين على دخول الأراضي البولندية، وزعزعة استقرار بولندا، لكنهم سيحاولون على الأرجح التسلل إلى بولندا متظاهرين بأنهم مهاجرون غير شرعيين وهذا يخلق مخاطر إضافية".

ويذكر أنه ورغم طوله البالغ 60 ميلاً فقط، إلا أن ممر سوالكي مهم استراتيجيًا لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وروسيا وبيلاروسيا، ويربط منطقة كالينينغراد الروسية مع بيلاروسيا وهو الرابط البري الوحيد.