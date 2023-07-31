أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدفيديف، الأحد، إن روسيا قد تضطر إلى استخدام سلاحها النووي إذا نجح الهجوم المضاد الأوكراني وانتهى "بالاستيلاء على جزء من أراضي" روسيا، حسبما كتب على تيليغرام.

وتأتي تصريحاته بعد ساعات فقط من اتهام وزارة الدفاع الروسية لكييف بمهاجمة العاصمة الروسية، موسكو، بطائرات بدون طيار.

وقالت الوزارة إن ثلاث طائرات بدون طيار تم اعتراضها الأحد ولكن تم ضرب مشروع تجاري وسوق في غرب العاصمة.

وقال الرئيس الروسي السابق: "فقط تخيل أن الهجوم... بدعم مع حلف شمال الأطلسي، نجح وانتهى بسلب جزء من أرضنا. سيكون علينا حينها أن نستخدم الأسلحة النووية بحكم أحكام مرسوم الرئاسة الروسية".

وأردف ميدفيديف قائلا: "لن يكون هناك أي حل آخر"، وتابع: "يجب على الأعداء أن يصلوا ألا يسمح مقاتلونا للعالم بأن يشتعل بألسنة لهب نووية".

الشهر الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا نقلت أول دفعة من الأسلحة النووية التكتيكية إلى بيلاروسيا، مدعيا أنها وضعت هناك لـ"الردع".

وفي منتدى بيترسبيرغ الاقتصادي الدولي، قال بوتين إن بقية الأسلحة النووية التكتيكية التي تنوي روسيا نقلها إلى بيلاروسيا ستنتقل "بحلول نهاية الصيف أو نهاية العام".

ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في ذلك الوقت إن الولايات المتحدة "لم تر أي سبب لتعديل وضعها النووي ولا أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي".