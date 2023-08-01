فيضانات الصين.. وفاة 9 أشخاص وفقدان 6 آخرين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- توفي 9 أشخاص، ولا يزال 6 مفقودين بعد الأمطار الغزيرة والفيضانات في مقاطعة هيبي الشمالية في الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية CCTV الثلاثاء.

كما تم إجلاء 847,400 شخص من المنطقة، حسبما أضافت قناة CCTV.

وتعرضت العاصمة الصينية، بكين لسقوط أمطار غزيرة، وتوفي 11 شخصًا نتيجة لذلك.

وفقاً لوسيلة إعلام "The Paper"، فإن أكثر من 300 شخص عالقين في مجمع سكني في مدينة تشو تشو في مقاطعة هيبي الشمالية في الصين، بسبب الأمطار التي جلبتها بقايا إعصار دوكسوري الذي ضرب المنطقة.