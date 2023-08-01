أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إنها صدت هجوما بمسيرات بحرية أوكرانية على سفينتين تابعتين لموسكو في البحر الأسود، بحسب بيان نُشر على قناة تلغرام التابعة للوزارة.

وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة للهجوم بثلاثة زوارق مسيرة على سفينتي سيرغي كوتوف وفاسيلي بيكوف من أسطول البحر الأسود، واللتان كانتا تقومان بمهام للسيطرة على الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، على بعد 340 كيلومترات جنوب غرب سيفاستوبول".

وأضاف البيان أن الزوارق البحرية الأوكرانية الثلاثة "دُمرت بنيران الأسلحة العادية للسفن الروسية"، فيما تواصل السفينتان الروسيتان سيرغي كوتوف وفاسيلي بيكوف "تنفيذ المهام الموكلة إليهما".

يذكر أن الباخرة فاسيلي بيكوف هي إحدى السفينتين الروسيتين اللتين شاركتا في الهجوم على "جزيرة الثعبان" في 24 فبراير/شباط 2022.

ولا يمكن لـCNN التأكد من ادعاءات وزارة الدفاع الروسية.