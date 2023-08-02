الصين.. بكين تشهد أكبر معدل لهطول الأمطار منذ 140 عاما

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت خدمة الأرصاد الجوية بالعاصمة الصينية، الأربعاء، إن بكين شهدت أكبر معدل هطول للأمطار منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عامًا، حيث تهطل الأمطار من بقايا إعصار دوكسوري شمال الصين.

بين الساعة 8 مساءً السبت والساعة 7 صباحًا الأربعاء بالتوقيت المحلي، تم تسجيل الحد الأقصى لهطول الأمطار في تشانغ بينغ ببكين، حيث بلغ 744.8 ملم.

وكان أعلى معدل لهطول الأمطار في يوليو/تموز 1893، عندما سجلت بكين هطول الأمطار 609 ملم.

في مدينة تشوزو في مقاطعة هيبي المجاورة لبكين، أرسلت السلطات أكثر من 8700 من قوات الإنقاذ إلى البلدية، التي تعرضت للأمطار الغزيرة والفيضانات. أكثر من 100 ألف من السكان تم إجلاؤهم، بحسب تقرير محطة التلفزيون المركزية الوطنية الأربعاء.

وفقدت أجزاء من تشوزو القدرة على الوصول إلى الكهرباء والمياه النظيفة. وبحلول الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي الثلاثاء، تضرر ما يقرب من 134,000 شخص في تشوزو من الأمطار الغزيرة والفيضانات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الصينية الأربعاء من أنه بينما من المتوقع أن يهدأ هطول الأمطار في شمال الصين، فإن المناطق الواقعة في شمال شرق الصين يجب أن تستعد لهطول أمطار غزيرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.