اتهام ترامب بـ"محاولة التدخل" في الانتخابات الرئاسية 2020

(CNN)-- وجهت هيئة محلفين، الثلاثاء، لائحة اتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ"محاولة التدخل" في الانتخابات الرئاسية 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

وجاءت لائحة الاتهام على خلفية التحقيق الذي يجريه المدعى الخاص جاك سميث بشأن الجهود المبذولة لإلغاء نتيجة انتخابات 2020 التي سبقت هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، وفقا لوثيقة المحكمة.

وقال مصدران لشبكة CNN إن دونالد ترامب أبلغ بتوجيه الاتهام إليه.

وأعلنت وزارة العدل أنه تم استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية بواشنطن، الخميس.