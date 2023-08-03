نانسي بيلوسي تنتقد دعم الجمهوريين لترامب: "عار عليهم"

(CNN)-- انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي الجمهوريين الذين دعموا الرئيس السابق دونالد ترامب في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

ووبخت بيلوسي الجمهوريين، الأربعاء، في مقابلة مع جيك تابر من شبكة CNN، لـ"رؤيتهم أحداث التمرد في الكابيتول لكنهم اختاروا الاستمرار في دعم مزاعم ترامب التي لا أساس لها من تزوير الانتخابات".

وجاءت انتقادات نانسي بيلوسي، في أول مقابلة لها بعد توجيه لائحة اتهام لترامب بتهم تتعلق بمحاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وأضافت: "لقد رأوا الخطر، وأدلوا بتصريحات حول تورط الرئيس ترامب، والكثير منهم - غالبيتهم في مجلس النواب - صوتوا لرفض النقل السلمي للحكومة كان ذلك مفجعا وسط مأساة تلك الليلة، وبعد ذلك لنراهم يقولون حسنا، نحن لا ندعم انتقالا سلميا للسلطة في بلدنا".

وانتقدت بيلوسي المرشحين الجمهوريين الآخرين للرئاسة الذين يتنافسون ضد ترامب، بما في ذلك منافسه الرئيسي، رون ديسانتيس، لقيامهم بتقليد ترامب في رفض الاتهامات الموجهة ضده.

وقالت: "الرئيس السابق كان يهاجم دائما حكم القانون في بلدنا، والآن هؤلاء الرجال يرددون ذلك، عار عليهم".

وأشادت نانسي بيلوسي بعمل لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم الكابيتول، والتي قالت إنها "وضعت أساسا للحقائق" لوزارة العدل التي أدت في النهاية إلى توجيه الاتهام إلى ترامب من قبل هيئة المحلفين.

يذكر أن هيئة المحلفين وجهت، الثلاثاء، لائحة اتهام إلى دونالد ترامب بـ"محاولة التدخل" في الانتخابات الرئاسية 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

وجاءت لائحة الاتهام على خلفية التحقيق الذي يجريه المدعى الخاص جاك سميث بشأن الجهود المبذولة لإلغاء نتيجة انتخابات 2020 التي سبقت الهجوم على مبنى الكابيتول.