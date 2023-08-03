روسيا توضح موقفها من "استخدام القوة" لإنهاء الصراع في النيجر

(CNN)-- أكدت روسيا، الأربعاء، أنها "تواصل مراقبة الوضع في النيجر عن كثب"، وقالت إنه "من المهم للغاية منع تدهور الوضع".

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، بأنه "من المهم للغاية منع تدهور الوضع، ونحن نعتبر ذلك مهمة ملحة لتنظيم حوار وطني لاستعادة السلم الأهلي وضمان تطبيق القانون والنظام".

وأضافت زاخاروفا: "نعتقد أن التهديد باستخدام القوة ضد دولة ذات سيادة لن يساعد في نزع فتيل التوتر وحل الوضع في البلاد".

وتابعت أن روسيا "تتوقع بذل جهود وساطة نشطة من خلال الاتحاد الأفريقي وغيره من المنظمات لمساعدة النيجر على التغلب على الأزمة"، مشيرة إلى أن روسيا تهدف إلى "زيادة تطوير مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة مع النيجر".