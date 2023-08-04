ترامب يمثل أمام المحكمة في واشنطن.. ويدفع ببراءته من تهمة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020

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ترامب يمثل أمام المحكمة في واشنطن.. ويدفع ببراءته من تهمة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020
صورة أرشيفية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامبCredit: SAUL LOEB/AFP via Getty Images

(CNN)-- مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، أمام محكمة في واشنطن على خلفية توجيه لائحة اتهام جديدة إليه للمرة الثالثة، في سابقة تاريخية لرئيس سابق حيث يواجه تهما جنائية.

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وشملت اللائحة الأخيرة التي جاءت على خلفية التحقيقات بشأن جهود ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020 تهما يُنظر إليها على أن "أخطر خيانة ارتكبها رئيس سابق تجاه واجباته الدستورية" عندما حاول البقاء في البيت الأبيض بعد خسارته الانتخابات في 2020، وذلك بالمخالفة للتقليد الأمريكي المتمثل في ضمان الانتقال السلمي للسلطة.

وبدأت جلسة، التي استمرت لمدة 27 دقيقة، بمثول الرئيس الأمريكي السابق أمام قاضية المحكمة موكسيلا أوبددايا، ثم أدى ترامب اليمين وتم إعلامه بحقوقه والتهم المسندة إليه، ولكنه دفع ببرائته من تلك التهم.

وحددت القاضية موعد الجلسة التالية في 28 أغسطس/ آب الجاري، ولم يطلب المدعون أن يحبس ترامب، وبدلا من ذلك، تم الإفراج عنه مع إلزامه بشروط منها عدم السماح له بالاتصال بأي شخص معروف بأنه شاهد في القضية إلا من خلال محام، وبعدها غادر الرئيس السابق قاعة المحكمة.

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