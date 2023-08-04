أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تم تزويد CNN بمقطع فيديو يظهر مسيرة بحرية تقترب من سفينة يبدو أنها تتطابق مع هوية السفينة البحرية الروسية التي شوهدت في ميناء نوفوروسيسك.

الفيديو الذي مدته 36 ثانية، أطلق من المسيرة البحرية نفسها، يظهر أنها تقترب من السفينة في الليل، وينتهي الفيديو عندما تصل المسيرة إلى السفينة.

وقال مصدر أوكراني لـCNN إن الهجوم على السفينة العسكرية الروسية في ميناء نوفوروسيسك نفذته وحدة العمليات المشتركة في جهاز الأمن الأوكراني بالتعاون مع البحرية الأوكرانية.

وأضاف المصدر قائلا لـCNN: "تم ضرب السفينة العسكرية الكبيرة أولينوغورسكي غورنياك".

وأشار المصدر إلى أن مسيرة بحرية تحمل 450 كيلوغراما من المتفجرات، هاجمت السفينة التي يدعي أن على متنها 100 عسكري روسي.

وتابع المصدر قائلا: "كنتيجة للهجوم تعرضت السفينة الروسية لأضرار بالغة، وأصبحت غير قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها".