محكمة باكستانية تعلن إدانة عمران خان بالفساد.. وحزبه يؤكد اعتقاله

(CNN)—أصدرت محكمة ابتدائية في باكستان، حكما بالسجن 3 سنوات، على رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهمة الفساد بعد إدانته بالإعلان الكاذب عن أصوله، وأصدرت أمرا بالقبض عليه، وتم اعتقاله بحسب ما أعلن حزبه، السبت.

وأصدرت المحكمة، أمرا باعتقال عمران خان بعد إدانته بالإعلان الكاذب عن أصوله، السبت، حيث أدانته بالفساد، مما يحرمه من تولي منصب سياسي في المستقبل.

ويمكن لعمران خان الاستئناف على حكم عدم الأهلية لتولي منصب سياسي، أمام محكمة أعلى.

ويأتي الحكم في نهاية محاكمة حققت فيما إذا كانت الشكوى القانونية التي قدمتها لجنة الانتخابات في البلاد، في إطار التحقيق ضد خان، تشكل دعوى جنائية.

والمحاكمة، التي هي في مرحلتها النهائية، تتعلق بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات التي وجدت أن عمران خان مذنب ببيع هدايا حكومية بشكل غير قانوني، خلال فترة توليه رئاسة الوزراء من عام 2018 إلى 2022.

ونفى خان ارتكاب أي مخالفات.

ومن جانبه، أكد حزب حركة الإنصاف الباكستانية PTI التابع لرئيس الوزراء السابق، لشبكة CNN أنه تم اعتقال عمران خان، بمقر إقامته في لاهور بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية.

وأضاف الحزب أنه تم تقديم استئناف في المحكمة العليا بعد إدانة رئيس الوزراء السابق بالفساد، السبت.

وأدان الحزب حكم المحكمة الابتدائية ووصفه بأنه "مشوب بمواقف سياسية".