فرنسا تؤكد دعمها تحرك مجموعة "إيكواس" لإنهاء الانقلاب في النيجر

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان السبت، إن فرنسا تدعم "بقوة" جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لإنهاء الانقلاب في النيجر.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن مستقبل النيجر واستقرار المنطقة بأكملها على المحك، مؤكدة "دعم فرنسا بقوة وحزم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإحباط محاولة الانقلاب هذه".

أعطت إيكواس مهلة سبعة أيام للانقلابيين لوقف انقلابهم. وتنتهي هذه المهلة غدًا الأحد 6 أغسطس/ آب.

وطالبت فرنسا رسميًا المسؤولين عن محاولة الانقلاب بالإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم وجميع أعضاء حكومته، والسماح بالعودة الفورية إلى النظام الدستوري والديمقراطي، حسب بيان وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت الوزارة إن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، التقت برئيس وزراء النيجر أومودو محمدو، السبت، في كواي دورساي حيث ناقشا جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لإنهاء الانقلاب.

وجددت كولونا دعم فرنسا الكامل لرئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، مؤكدة أن بازوم وحكومته ما زالا "السلطة الشرعية الوحيدة للنيجر".

أصدرت إيكواس، الأحد، الماضي تحذيرًا ضد المجلس العسكري في النيجر ومنحته أسبوعًا للإفراج عن بازوم وإعادته إلى منصبه، مُحذرة من أنهم لم يستبعدوا "استخدام القوة" إذا لم يتم تلبية مطالبهم.

فرضت الكتلة الاقتصادية الإقليمية حظر سفر وتجميد أصول للمسؤولين العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب.