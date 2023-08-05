صورة أرشيفية لعبارة بميناء القرم قرب مضيق كيرتش في جنوب روسيا، في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

(CNN)-- نشرت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري بيانا على حسابها على "تيليغرام" بشأن "حالة طوارئ لناقلة "سيغ" النفطية، وقالت إنها تعرضت على الأرجح لهجوم بـ"درون".

وقالت الوكالة إن "الناقلة تعرضت لثقب في منطقة غرفة المحرك عند خط الماء على الجانب الأيمن ويفترض أنه نتيجة لهجوم بـ(درون)".

وقال ضابط عمليات في البيان إن الناقلة كانت "عند المدخل الجنوبي لمضيق كيرتش"، وكان على متنها 11 من أفراد الطاقم"، وذكر البيان أنه لم تقع إصابات.

وأضافت الوكالة: "الناقلة طافية، وبدأ الطاقم في منع دخول الماء إلى غرفة المحركات".

وتم إرسال سفينتين من فرع آزوف-البحر الأسود التابع لمؤسسة الميزانية الفيدرالية الحكومية، أو خدمة الإنقاذ البحري، إلى منطقة الحادث.

وهاتان السفينتان هما: SBs Mercury، وNIS Impulse، وتم تعيين قبطان "ميركوري" منسقا في موقع عمليات الإنقاذ، بحسب البيان.

وجاء في البيان أن "إمدادات المياه قد تم قطعها"، وأن NIS Impulse نقلت "معدات نزح المياه إلى السفينة SBs Mercury".