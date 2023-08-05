غرق قاطرة مصرية بعد حادث تصادم مع ناقلة للغاز في قناة السويس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اصطدمت ناقلة غاز بإحدى قاطرات هيئة قناة السويس في منطقة البلاح بالممر الملاحي، شمالي محافظة الإسماعيلية، السبت، حسب تصريحات لرئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع.

وقال ربيع في بيان لهيئة قناة السويس، إن "أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكيلومتر 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة".

وأضاف ربيع أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة في طريقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع القاطرة "فهد" إحدى قاطرات الهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها".

وأشار ربيع إلى أن الناقلة ترفع علم هونغ كونغ، ويبلغ طولها 230 مترا، وعرضها 36 مترًا، وغاطس 27 قدمًا، وحمولة كلية 52 ألف طن.

وقال رئيس هيئة قناة السويس إن الناقلة "تنتظر حاليًا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث".

وأضاف ربيع أن على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من ٧ أفراد، حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية، كما تم الدفع بالرافعة "إنقاذ" لإجراء أعمال انتشال القاطرة، لافتا أنه جاري إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.