أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تتواصل جهود الإغاثة والإنقاذ بعد خروج قطار "هزارا السريع" عن مساره بالقرب من نوابشاه في إقليم السند جنوبي باكستان، الأحد، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل، وفقًا لإذاعة باكستان العامة.

أصيب ما لا يقل عن 40 شخصًا.

وأفاد راديو باكستان أن الجيش الباكستانى يقود عملية الإنقاذ وبدأت فرق في الوصول إلى موقع الحادث.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية ووكالة فرانس برس عشرات الأشخاص بالقرب من موقع الحادث وهم يحاولون تحرير الناس من الحطام، وانقلاب عربة واحدة على الأقل.

وذكر راديو باكستان أن العملية مستمرة وسيتم نقل الركاب الجرحى إلى المستشفيات القريبة.