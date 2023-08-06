زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ يزور مصانع الذخيرة والمدفعية ويعطي تعليماته

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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ يزور مصانع الذخيرة والمدفعية ويعطي تعليماته
Credit: STR/AFP via Getty Images

(CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، السبت، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون زار مصانع الذخيرة، بما في ذلك مصانع إنتاج المدفعية المضادة للطائرات ذات العيار الكبير، أيام الخميس والجمعة والسبت.

وأضافت الوكالة أن "كيم جونغ أون قام بجولة محلية في مصنع لإنتاج المدفعية من العيار الكبير، وقدم نظرة عامة تفصيلية عن التحديث التكنولوجي، وعملية الإنتاج الأخيرة ووضع الإنتاج الحالي".

كما قدم "توجيهات مهمة للمشروع الاقتصادي الدفاعي، مثل المشاكل التي أثُيرت في مشروع إدارة المصنع، ومشروع بناء القدرات للإنتاج التسلسلي للذخيرة الجديدة".

وأردفت الوكالة قائلة: "وأعطى توجيهات في الموقع لمصنع إنتاج صواريخ كروز الاستراتيجية ومحركات الطائرات الهجومية بدون طيار".

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