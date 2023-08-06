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نشر الأحد ، 06 اغسطس / آب 2023

(CNN)-- سارعت روسيا بإطلاق طائرة مقاتلة من طراز Su-30 فوق البحر الأسود، السبت، من أجل "منع انتهاك حدود الدولة للاتحاد الروسي"، وفقًا لما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في موقعها على "تيليغرام".

وحدد طاقم الطائرة المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع بدون طيار تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز (MQ-9A Ripper).

وقالت وزارة الدفاع في موقعها، إنه عندما اقتربت الطائرة المقاتلة، قامت "طائرة الاستطلاع الأجنبية بدون طيار بالدوران"، وأضافت أنه لم يكن هناك انتهاك للحدود وأن الطائرة الروسية عادت بسلام.

وأضافت وزارة الدفاع: "تم تنفيذ رحلة المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة امتثالا للإجراءات الأمنية".