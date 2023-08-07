أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن تصريحاته الأخيرة لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن الانتخابات الرئاسية الروسية لا تتعلق بالديمقراطية، قد أسيء تفسيرها.

ونقلت الصحيفة عن بيسكوف قوله: "انتخاباتنا الرئاسية ليست ديمقراطية في الحقيقة، إنها بيروقراطية مكلفة"، وإن "بوتين سيُعاد انتخابه العام المقبل بأكثر من 90% من الأصوات".

ودأب بيسكوف منذ ذلك الحين على توضيح ما قصده، وقال لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس): "كانت الإجابة كالآتي: إن مستوى الاندماج حول الرئيس غير مسبوق على الإطلاق ويمكن القول الآن أنه إذا ترشح [لمنصب الرئيس]، فسيتم إعادة انتخابه بأغلبية ساحقة".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين قائلا: "لقد أصر الرئيس على إجراء الانتخابات بدون خطأ، وهذا ما تتطلبه الديمقراطية".