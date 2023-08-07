أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- سلم وزير الخارجية الفلبيني رسالة اعتراض إلى السفارة الصينية، الاثنين، بعد أن اتهمت الفلبين الصين بإطلاق مدافع مائية على سفينة فلبينية، وفقًا لما ذكره رئيس البلاد فرديناند ماركوس جونيور.

واتهمت الفلبين الصين بإطلاق مدافع مائية، السبت، على سفينة فلبينية تحمل إمدادات إلى القاعدة العسكرية الفلبينية على جزيرة "أونغين" في بحر الصين الجنوبي، والتي تطلق عليها الصين اسم "جزيرة ريني" وتعتبرها جزءا من أراضيها.

وقال ماركوس جونيور: "وزير خارجيتنا ذهب اليوم لرؤية السفير هوانغ وأحضر معه مذكرة شفهية مع صور ومقاطع فيديو لما حدث، سنرى كيف سيكون رد فعلهم".

وذكر الرئيس الفلبيني فى إفادة صحفية أن الفلبين ستعقد مؤتمرا قياديا مع خفر السواحل بعد ظهر الاثنين، لمناقشة رد فعل البلاد على الحادث.

وأضاف ماركوس جونيور أنه بينما تحافظ الدولة على حقوقها الإقليمية في "أونغين"، تحتاج البلاد إلى "مواصلة التواصل مع الحكومة الصينية".