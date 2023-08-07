الأمن الأوكراني: اعتقال مخبرة روسية كانت تُعد عملية لاغتيال زيلينسكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن جهاز الأمن الأوكراني أنه اعتقل مخبرة روسية "كانت تعد لهجوم جوي روسي في منطقة ميكولايف خلال زيارة رئيس أوكرانيا".

وقالت إدارة أمن الدولة إن المخبرة المزعومة "عشية الرحلة الأخيرة لرئيس أوكرانيا إلى منطقة ميكولايف، كانت تجمع معلومات استخبارية حول الزيارة المزمعة".

وكان زيلينسكي قد زار المنطقة نهاية يوليو/ تموز الماضي، وقال جهاز الأمن الأوكراني في بيان إن المتآمرة المزعومة "حاولت الحصول على معلومات حول توقيت الزيارة والمواقع التي سيمر بها الرئيس الأوكراني خلال زيارته إلى المنطقة".

ومع ذلك، فقد حصل عملاء إدارة أمن الدولة على معلومات حول "الأنشطة التخريبية للمشتبه بها"، وتبنوا تدابير أمنية إضافية.

في مراقبة اتصالات المرأة، أثبتت وحدة إدارة الأمن أن لديها أيضًا مهمة تحديد مواقع أنظمة الحرب الإلكترونية ومستودعات ذخيرة القوات المسلحة.

وبحسب التحقيق، كانت الجانية من سكان أوتشاكوف وعملت بائعة سابقة في مخزن عسكري على أراضي إحدى الوحدات العسكرية في المنطقة.

وزُعم أنها سافرت في جميع أنحاء إقليم المقاطعة وصورت مواقع الوحدات الأوكرانية، ولم تحدد كييف هويتها.