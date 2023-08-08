مسؤول أوكراني يعلن عودة أسرى حرب من روسيا

(CNN)-- أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، الاثنين، عن إطلاق سراح 22 جنديا أوكرانيا من روسيا كانت تحتجزهم موسكو كأسرى حرب.

وأضاف يرماك، عبر تلغرام: "عاد 22 جنديا أوكرانيا إلى ديارهم من الأسر، كان من بينهم اثنان من الضباط والجنود وضباط الصف شاركوا في معارك في مناطق متفرقة وهناك جرحى بين المفرج عنهم "، وذكر أن "أكبر الجنود يبلغ من العمر 54 عامًا وأصغرهم يبلغ من العمر 23 عاما".

وأوضح أن "كل جندي تم تحريره سيخضع لإعادة تأهيل بدني ونفسي وإعادة دمج، وسيتم تزويده بالعلاج اللازم بدعم من الأطباء المختصين".

وشكر يرماك المقر التنسيقي لمعاملة أسرى الحرب وفريقهم للمساعدة، وأضاف "علينا ان نفي بمهمة الرئيس ونعيد كل أبناء شعبنا".