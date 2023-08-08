أمريكا توافق على إرسال الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤول المشتريات العسكرية في الجيش الأمريكي، دوغ بوش، الاثنين، إن الدفعة الأولى من الدبابات من طراز "أبرامز" التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا تمت الموافقة عليها في نهاية الأسبوع، وأضاف أن الدبابات ستكون في طريقها إلى أوكرانيا بحلول أوائل الخريف.

وذكر بوش، في مؤتمر صحفي: "لقد اكتملوا، الآن عليهم الوصول إلى أوروبا، ثم إلى أوكرانيا، مع كل الأشياء التي ترافقهم مثل الذخيرة وقطع الغيار ومعدات الوقود ومرافق الإصلاح، كما تعلمون، ليست الدبابات فقط، إنها الحزمة الكاملة التي تصاحبها".

وذكرت شبكة CNN أن الولايات المتحدة بدأت تدريب الأوكرانيين على الدبابات في مايو/ أيار في ألمانيا.

وكانت الدبابات الـ31 المتجهة إلى أوكرانيا تخضع لعملية تجديد وتحضير للشحن لعدة أشهر، وتمت الموافقة رسميا على نقلها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقامت الولايات المتحدة بتسريع الوقت الذي تستغرقه عادة لشحن الدبابات بشكل كبير من خلال اتخاذ قرار في وقت سابق من هذا العام بنقل طرازات "إم وان"، و"إيه وان" الأقدم بدلا من الإصدار الأكثر حداثة من الدبابات.