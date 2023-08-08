أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أدت عملية أمريكية وأسترالية مشتركة إلى اعتقال 98 شخصًا بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتم إنقاذ 13 طفلاً من الأذى، وفقًا لمؤتمر صحفي عقده الثلاثاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والشرطة الفيدرالية الأسترالية.

وأفادت CNN سابقًا أن اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين يحققون في القضية قُتلا في عام 2021 أثناء تنفيذ مذكرة تفتيش لمبرمج كمبيوتر يشتبه في حيازته مواد إباحية للأطفال.

في مكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة الفيدرالية الأسترالية قال المسؤولون الصحفيون إن 79 عملية اعتقال و65 لائحة اتهام و43 إدانة في الولايات المتحدة تم تنفيذها نتيجة للعملية، بينما تم اعتقال 19 رجلاً في أستراليا.

وقالت هيلين شنايدر، قائدة الشرطة الفيدرالية الأسترالية في المركز الأسترالي لمكافحة استغلال الأطفال واستغلال البشر في المؤتمر الصحفي، إن قضية مواد الاعتداء على الأطفال كانت عبارة عن شبكة "النظير للنظير" حيث "ارتكب بعض الجناة جرائم لأكثر من 10 سنوات".

وأضافت شنايدر أن "بعض الأطفال كانوا معروفين للرجال الذين تم اعتقالهم"، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وقالت الشرطة الأسترالية: "تم توظيف معظم الجناة الأستراليين المزعومين، وبعضهم متهم أيضًا بإنتاج مواد خاصة بهم لإساءة معاملة الأطفال لمشاركتها مع أعضاء آخرين في الشبكة، في وظائف تتطلب درجة عالية من المعرفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وأضاف البيان أن أعضاء الشبكة استخدموا "برمجيات لمشاركة الملفات دون الكشف عن هويتهم والدردشة على لوحات الرسائل والوصول إلى مواقع الويب داخل الشبكة" باستخدام التشفير و"طرق أخرى لتجنب الكشف عن إنفاذ القانون".