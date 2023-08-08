النيجر.. المجلس العسكري يعلن تعيين وزير مالية سابق رئيسا للحكومة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن المجلس العسكري النيجري تعيين وزير مالية سابق رئيسا جديدا للوزراء مساء الاثنين، بعد أكثر من أسبوع من انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا للدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وجاء في بيان للمتحدث باسم المجلس العسكري، الكولونيل أمادو أدرامان الإثنين: "تم تعيين السيد علي ماهامان لمين زين كرئيس للوزراء".

وشغل علي محمد لمين زين منصب وزير الاقتصاد والمالية في النيجر في عهد الرئيس الأسبق محمدو تانغا بين عامي 2002 و2009 ، وفقًا لموقع وزارة المالية النيجيرية.

يذكر أن الدولة الأفريقية شهدت انقلابا عسكريا على الرئيس المحتجز محمد بازوم قبل أسبوع تقريبا، وسط مطالبات دولية بالإفراج عنه.