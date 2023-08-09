أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) إن مهمتنا المشتركة مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للاجتماع مع المجلس العسكري النيجري الثلاثاء "أُجهضت" بعد أن أبدت السلطات العسكرية في نيامي "عدم استعدادها لاستقبال الوفد الثلاثي".

وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في بيان الثلاثاء إن البعثة جزء من "الجهود المستمرة لإيجاد حل سلمي للأزمة الحالية في النيجر".

وتابعت الإيكواس في البيان: "ووفقاً لقرار القمة الاستثنائية لمنظمة إيكواس التي عُقدت في 30 يوليو/تموز 2023، ستواصل المجموعة تنفيذ جميع التدابير من أجل استعادة النظام الدستوري في النيجر".

ومن المقرر أن يجتمع قادة الإيكواس الخميس في "قمة استثنائية" في العاصمة النيجيرية، أبوجا، لمناقشة النيجر، بعد انتهاء صلاحية المهلة التي مُنحت للسلطة العسكرية لاستعادة النظام الدستوري أو مواجهة تدخل عسكري محتمل الأحد الماضي.