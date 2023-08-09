أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- شارك رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم تفاصيل ظروف احتجازه الأربعاء، مدعيا أنه "تحول إلى تناول الأرز الجاف والمعكرونة"، في رسائل نصية تم التحقق منها وتم نقلها إلى CNN بموافقته.

وقال بازوم في الرسائل إنه وعائلته بلا كهرباء منذ 2 أغسطس/ آب، وحُرموا من أي اتصال مع الآخرين، بمن في ذلك طبيبه منذ 4 أغسطس/آب.

وأضاف رئيس النيجر: "هذا يعني أنني أصبحت أتناول فقط الأطعمة التي بلا تاريخ انتهاء صلاحية، كل شيء قابل للتلف انتهى لعدم توفر الكهرباء".

وختم بازوم بالقول: "إذا نفذ الوقود فلن نستطيع أن نأكل شيئاً إننا نأكل الأرز الجاف والمعكرونة".

وصرح رئيس حكومة بازوم الشرعي، أومودو محمدو، للتلفزيون الفرنسي الاثنين، بأن الرئيس المحتجز يعيش "وضعا كارثيا"، لكنه يحافظ على "معنويات عالية".